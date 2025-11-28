Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
6.6 C
Рязань
Саратовцев разбудили взрывы над городом и вой сирен

Никита Рязанцев
Изображение от evening_tao на Freepik

Жители Саратова и Энгельса услышали ночью в пятницу несколько взрывов в небе над городами, пишет SHOT.

По словам очевидцев, в разных районах региона зафиксировали звуки, похожие на пролет беспилотников. Также саратовцы рассказали о вое сирен тревоги.

«Мощные взрывы в небе начали раздаваться после часа ночи», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, российские военные сбили несколько воздушных целей.

Аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности, план «Ковер» ввели также в Пензенской области.

Минобороны пока не комментировало информацию о сбитых дронах над Саратовской областью.

