Полиция ликвидировала сеть интим‑салонов в Петербурге

В Санкт‑Петербурге сотрудники уголовного розыска и полиция Курортного района при силовой поддержке Росгвардии ликвидировали сеть подпольных салонов, где оказывались интимные услуги.

Во время операции задержали двоих подозреваемых в организации незаконного бизнеса и восемь администраторов. Всего по пяти адресам — на Комендантском и Коломяжском проспектах, Литейном проспекте, на 9‑й линии Васильевского острова и в поселке Парголово — полицейские задержали 27 женщин, занимавшихся проституцией.

По предварительным данным, деятельность этой сети организовала пара ранее судимых сожителей из Ломоносовского района Ленинградской области в возрасте 38 и 29 лет. В обслуживающий персонал — администраторы и водитель — они привлекли восемь своих знакомых возрастом от 33 до 51 года.

При обысках в салонах и по местам проживания подозреваемых изъяты наличные, мобильные телефоны, электронные носители, прайс‑листы с расценками на услуги, черновые записи и графики смен. Эти материалы сейчас изучают следователи.

Следственный отдел ОМВД России по Курортному району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ — организация занятия проституцией. Главных фигурантов задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, с остальными участниками сети проведены процессуальные действия. 27 девушек привлекли к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ.

Расследование продолжается, полиция проверяет возможные связи задержанных с другими притонами в городе.