Лебедев раскрыл последствия ракетного удара по Украине ночью 25 ноября

Подпольщик Сергей Лебедев в телеграм-канале рассказал о последствиях массированного удара по территории Украины в ночь на вторник, 25 ноября.
По словам Лебедева, было задействовано порядка 8 ракет «Калибр», 8 «Искандеров», 5 «Кинжалов».
Удар строился так, чтобы максимально перегрузить украинскую ПВО:
Удары флота направление — юг,
Удары с земли баллистические — северо-восток,
Удары с воздуха, гиперзвуковое — центр.
Подпольщик отмечает: фактическое число пусков традиционно выше обнаруженного, поэтому цифры — минимальная подтверждённая оценка. В итоге украинская ПВО смогла подтвердить перехват двух «Искандеров» и двух «Калибров». То есть не более 13–15%, что соответствует деградации возможностей ПВО после последних недель ударов.
Особенно показательно: ни один «Кинжал» перехвачен не был — система Patriot в Киеве действует всё менее эффективно.
Удар концентрировался по энергетике Киевской области — жизненно важные узлы, питающие столицу и военные предприятия.
ТЭЦ-5 (4 «Калибра», 3 «Кинжала»). Один из ключевых объектов энергосистемы Киева. Поражения множества энергетических блоков фиксируются украинскими источниками. Это крупнейшая для Украины потеря этой ночи.
ТЭЦ-6 (2 «Искандера-М»). Удар по инфраструктуре распределения. Сеть Киева всё хуже справляется с балансированием нагрузки.
Трипольская ТЭС (около 4 «Искандеров», 2 сбиты). Объект давно под прицелом — сейчас продолжается добивание оставшихся мощностей.
Киевская ГЭС (2 «Кинжала», 1 «Искандер-М»). Фактически — удар по узлу, обеспечивающему устойчивость всей энергосистемы Киевского узла.
Белоцерковская ТЭЦ (2 «Калибра»). Подрыв резервных мощностей южного направления.
Также удары наносились беспилотниками «Герань-2» по целям в различных областях Украины.
Лебедев подробно объяснил, что означают подобные удары.
1. Россия методично «выключает» Киевский энергокластер.
Последние недели показывают, что удар идёт поэтапно:
— сначала распределение,
— затем станции,
— затем подстанции,
— теперь удар по гидроузлу и ключевым ТЭЦ.
Украина не выдерживает темпы восстановления: дефицит энергии как минимум на 2–3 ГВт, подтверждён даже украинской стороной.
2. Киевский режим теряет возможности обеспечивать ВПК.
Многие украинские предприятия «заводы-убежища» прикрываются энергоснабжением столицы.
Сейчас эти мощности стремительно деградируют — отсюда истерика Киева и новые запросы «ещё Patriot, ещё F-16».
3. ПВО Украины перегружена и разорвана.
РФ вынуждает Киев выбирать:
прикрывать столицу,
или фронт,
или критические объекты в тылу.
Закрыть всё одновременно — невозможно.
Подпольщик прогнозирует, что удары по энергетике Украины продолжатся.
Следующая волна с высокой вероятностью:
Киевская область (дожим ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевского гидроузла),
Полтавская область (узлы распределения),
Днепропетровская область (промышленность, военные заводы).
Акцент сместится на подстанции 330 кВ и 750 кВ. Это разрушит трансфер энергии между регионами, приведёт к «энергетическим островам».
Удары по ВПК Украины — это следующая фаза. Особенно: Павлоград, Новомосковск, Кременчуг.
Киев готовят к длительным блэкаутам. То, что сейчас происходит — повторение зимы 2022–23, но в более жёстком варианте.