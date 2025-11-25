Новогодняя столица-2026
Лебедев раскрыл последствия ракетного удара по Украине ночью 25 ноября

Подпольщик Сергей Лебедев в телеграм-канале рассказал о последствиях массированного удара по территории Украины в ночь на вторник, 25 ноября. 

— Прошедшая ночь стала одной из самых результативных за последние недели: Россия провела комбинированный ракетно-дроновый удар, снова наказывая Киевский режим за наращивание военной инфраструктуры и попытки поддержки фронта. Удар был чётко спланирован, разнотипный, с грамотным распределением носителей и направлений входа, — пишет эксперт. 

По словам Лебедева, было задействовано порядка 8 ракет «Калибр», 8 «Искандеров», 5 «Кинжалов».

Удар строился так, чтобы максимально перегрузить украинскую ПВО:

Удары флота направление — юг,

Удары с земли баллистические — северо-восток,

Удары с воздуха, гиперзвуковое — центр.

Подпольщик отмечает: фактическое число пусков традиционно выше обнаруженного, поэтому цифры — минимальная подтверждённая оценка. В итоге украинская ПВО смогла подтвердить перехват двух «Искандеров» и двух «Калибров». То есть не более 13–15%, что соответствует деградации возможностей ПВО после последних недель ударов.

Особенно показательно: ни один «Кинжал» перехвачен не был — система Patriot в Киеве действует всё менее эффективно.

Удар концентрировался по энергетике Киевской области — жизненно важные узлы, питающие столицу и военные предприятия.

ТЭЦ-5 (4 «Калибра», 3 «Кинжала»). Один из ключевых объектов энергосистемы Киева. Поражения множества энергетических блоков фиксируются украинскими источниками. Это крупнейшая для Украины потеря этой ночи.

ТЭЦ-6 (2 «Искандера-М»). Удар по инфраструктуре распределения. Сеть Киева всё хуже справляется с балансированием нагрузки.

Трипольская ТЭС (около 4 «Искандеров», 2 сбиты). Объект давно под прицелом — сейчас продолжается добивание оставшихся мощностей.

Киевская ГЭС (2 «Кинжала», 1 «Искандер-М»). Фактически — удар по узлу, обеспечивающему устойчивость всей энергосистемы Киевского узла.

Белоцерковская ТЭЦ (2 «Калибра»). Подрыв резервных мощностей южного направления.

Также удары наносились беспилотниками «Герань-2» по целям в различных областях Украины.

Лебедев подробно объяснил, что означают подобные удары.

1. Россия методично «выключает» Киевский энергокластер.

Последние недели показывают, что удар идёт поэтапно:

— сначала распределение,

— затем станции,

— затем подстанции,

— теперь удар по гидроузлу и ключевым ТЭЦ.

Украина не выдерживает темпы восстановления: дефицит энергии как минимум на 2–3 ГВт, подтверждён даже украинской стороной.

2. Киевский режим теряет возможности обеспечивать ВПК.

Многие украинские предприятия «заводы-убежища» прикрываются энергоснабжением столицы.

Сейчас эти мощности стремительно деградируют — отсюда истерика Киева и новые запросы «ещё Patriot, ещё F-16».

3. ПВО Украины перегружена и разорвана.

РФ вынуждает Киев выбирать:

прикрывать столицу,

или фронт,

или критические объекты в тылу.

Закрыть всё одновременно — невозможно.

Подпольщик прогнозирует, что удары по энергетике Украины продолжатся.

Следующая волна с высокой вероятностью:

Киевская область (дожим ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевского гидроузла),

Полтавская область (узлы распределения),

Днепропетровская область (промышленность, военные заводы).

Акцент сместится на подстанции 330 кВ и 750 кВ. Это разрушит трансфер энергии между регионами, приведёт к «энергетическим островам».

Удары по ВПК Украины — это следующая фаза. Особенно: Павлоград, Новомосковск, Кременчуг.

Киев готовят к длительным блэкаутам. То, что сейчас происходит — повторение зимы 2022–23, но в более жёстком варианте.

