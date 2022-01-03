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Понедельник, 3 января, 2022
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Нетрезвый водитель попал в ДТП в Ряжске

7info7

В Ряжске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

На улице Энгельса столкнулись KIA Sportage и «четвёрка». Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обратили внимание на характерные признаки опьянения у водителя иномарки. Изо рта у мужчины пахло алкоголем, его кожа была красной, а походка неустойчивой.

По результатам освидетельствования у водителя установлено 1,989 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол. Ему грозят штраф и лишение «прав».

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