Нетрезвый водитель попал в ДТП в Ряжске

В Ряжске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

На улице Энгельса столкнулись KIA Sportage и «четвёрка». Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обратили внимание на характерные признаки опьянения у водителя иномарки. Изо рта у мужчины пахло алкоголем, его кожа была красной, а походка неустойчивой.

По результатам освидетельствования у водителя установлено 1,989 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол. Ему грозят штраф и лишение «прав».