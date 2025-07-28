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Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

Алексей Самохин
Freepik AI

Новость о ракетном ударе по вертолётной площадке в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области появилась несколько часов назад. По предварительной информации, в результате атаки с применением комплекса «Искандер» был уничтожен вертолёт UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»), принадлежавший украинской военной разведке (ГУР). Об этом пишет aif.ru.

Факт применения баллистической ракеты с боевой частью весом около полутонны вызвал у военных экспертов множество вопросов. Почему для удара по одному вертолёту использовалось такое дорогостоящее и мощное оружие? Военный эксперт Александр Ивановский считает, что целью удара, вероятно, были не столько техника, сколько люди, находившиеся на борту. По его мнению, в вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.

Особое внимание привлекает тот факт, что аэродром в Прилуках — место с военной историей. Ещё со времён СССР, а затем и в годы независимости Украины, там базировались стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. На территории авиабазы имеются бетонные подземные бункеры и заглублённые склады боеприпасов.

На данный момент информации о том, кто именно находился на борту уничтоженного вертолёта, нет. Военные корреспонденты сообщают, что район удара и подъездные пути к нему перекрыты, а связь глушится средствами радиоэлектронной борьбы. По мнению экспертов, подобные меры безопасности вряд ли принимались бы ради одного вертолёта. Скорее всего, целью удара было нечто более значимое.

В ближайшие дни стоит внимательно следить за появлением некрологов и сообщений о «внезапной кончине» высокопоставленных представителей украинского или западного военного командования.

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