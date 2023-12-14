Четверг, 14 декабря, 2023
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Не ждём пока растает. Как вывозят снег в Рязани

7info
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Во вторник, 12 декабря, в Рязани выпало около четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщалось на сайте Гидрометцентра. В городе несколько дней наблюдались снегопады и метель. В начале недели высота снежного покрова в среднем составляла 24 см, а к концу недели достигла 52 см.

Такая картина наблюдалась практически повсеместно за исключением дворовых территорий, находящихся на балансе группы управляющих компаний «Зелёный сад – Мой дом», сотрудники которых на перегонки со стихией освобождали дворы и дороги от снежного покрова с помощью спец техники и вручную. Только за 13 декабря с придомовых территорий вывезено более 1000 кубометров снега, ещё более 500 кубометров убраны в конусы.

Это количество могло быть выше, а жители могли получить более чистый двор, но оставленные во дворе транспортные средства жильцов препятствовали работе спецтехники.

Не ждём пока растает. Как вывозят снег в Рязани

Такая картина наблюдается во многих дворах и чаще всего препятствия для вывоза снега оставляют именно авторы недовольных комментариев о работе управляющей компании, игнорируя объявления об уборке и просьбы сотрудников.

Тем не менее работники в зелёном трудятся часто без перерывов на обед и с многочасовой переработкой. Для сравнения за первую неделю декабря с придомовых территорий вывезли более 1700 кубометров снега.

Работы по уборке и вывозу на объектах ведутся ежедневно с раннего утра, а на некоторых объектах до 22:00. Хотя существующие нормативы не предусматривают вывоз снега, «Зелёный сад – Мой дом» задействует технику: тракторы погрузчики и самосвалы. В Жилых комплексах с высокой концентрацией автомобилей, где сбор снега спецтехникой затруднён, сотрудники усиленно используют человеческий ресурс. Работы по уборке и вывозу продолжаются.

Не ждём пока растает. Как вывозят снег в Рязани

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