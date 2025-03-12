Названы самые востребованные профессии в Рязанской области в 2025 году. Топ составили аналитики hh.ru.

Возглавляют топ востребованных специалистов в Рязанской области электромонтажники. За месяц данных специалистов искали более 500 работодателей. На втором месте оказалась профессия менеджера по продажам. В регионе открыли более 400 вакансий. Третье место поделили продавцы-консультанты и кассиры, на них приходится более 300 новых рабочих мест.

На пятом месте по спросу — водители, шестую строчку занимают бухгалтеры. Седьмое место у курьеров.

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При этом средняя зарплата электромонтажника в Рязанской области этой весной достигла 86 тыс. рублей. Доход менеджеров по продажам — 78,8 тыс., продавцов и кассиров — 48,6 тыс.

Наибольшая зарплата зафиксирована в вакансиях для курьеров — более 144 тыс. рублей. Наименьшая — в вакансиях для операторов call-центра (50 тыс.) и продавцов/кассиров (48,6 тыс.).