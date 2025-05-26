Названы дата и место прощания с рязанским журналистом Михаилом Колкером

Стало известно о дате и месте прощания с рязанским журналистом Михаилом Колкером. Он скоропостижно скончался в ночь на 25 мая.

Как сообщили коллеги Михаила, проститься с ним можно 27 мая с 10.30 до 11.00 у Дома Печати, (ул. Горького,14). Возрастное ограничение 0+.

Напомним, Михаил Колкер известен не только среди журналистов. Последние годы он отдал режиссёрской работе в театре «Переход» РГУ имени С. А. Есенина.