Названа причина отключения электроэнергии на 8 улицах Рязани

Причиной отключения электроэнергии на восьми улицах Рязани стало механическое повреждение сторонней организацией кабельной линии 6 кВ. Об этом сообщили в РГРЭС.
В среду, 10 сентября, в 11:06 произошло аварийное отключение электроэнергии по следующим улицам:
Куйбышевское шоссе,
Трудовая,
Гастелло,
Космодемьянской,
Космодемьянской 1-й проезд,
Кошевого,
Ломоносова,
Рытикова.
Энергетики работают над устранением аварии.
«Восстановили электроэнергию у большей части потребителей. ТП -648 пока без напряжения», — говорится в сообщении РГРЭС.