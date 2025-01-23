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Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы
Происшествия

Назначена дата апелляционного суда по делу Николая Любимова

Анастасия Мериакри

Бывший губернатор Рязанской области, экс-сенатор от региона Николай Любимов подал апелляцию на решение Басманного суда. Ее рассмотрят в Московском городском суде 5 февраля 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Любимов хочет оспорить судебное постановление о его заключении под стражу на два месяца. Материалы по делу поступили в Мосгорсуд 22 января. Заседание пройдёт в открытом суде.

Напомним, Николая Любимова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшего губернатора Рязанской области отправили в СИЗО на два месяца.

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Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов представлял наш регион в Совете Федерации. Ранее он прокомментировал сложение полномочий сенатора.

Детали ареста Любимова можно прочитать по ссылки.

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