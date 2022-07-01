Наталья Епихина рассказала, что делают в Рязанской области для прибывших с Донбасса

Уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина провела проверку после обращения рязанки, помогающей людям, прибывшим из ЛНР, ДНР и Украины. Результатами она поделилась ВКонтакте.

По мнению волонтёра, «люди не могут получить российское гражданство, хотя очень хотят это сделать. Никакой помощи им не оказывают, можно было нанять юриста, но денег у них нет».

Вот что ответила Наталья Епихина.

Рязанский регион один из немногих, который оказывает помощь прибывшим людям из ЛНР, ДНР, Украины в бесплатном переводе всех требуемых документов.

Нотариальная Палата Рязанской области приняла решение с первого дня работы с эвакуированными гражданами оказывать безвозмездное нотариальное заверение всех необходимых документов для получения статуса «временного убежища», гражданства РФ и т. д.

Медицинский осмотр, необходимый для получения статуса «временное убежище», по решению Правительства Рязанской области проводится бесплатно (средняя стоимость 5 тыс. рублей).

Представители министерств и ведомств работают в индивидуальном порядке, в соответствии с графиком, в каждом ПВР. Проводят консультации и принимают документы для оформления статуса «временного убежища», получения гражданства РФ и т. д.

«Правовой поезд», в составе которого первые лица и представители прокуратуры Рязанской области, управления Минюста России по Рязанской области, СУ СК России по Рязанской области, Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области, министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерства образования, Рязанского отделения Пенсионного фонда РФ, Регионального отделения ФСС РФ, ГБ МСЭ по Рязанской области, нотариусы, адвокаты и другие, с февраля по настоящее время выезжал в ПВР 27 раз.

24 июня 2022 года «Правовой поезд» работал в ПВР «РИРО». Из 154 жителей ПВР обратились за помощью 17 человек. Из них 6 обращений было по вопросам миграционного характера: три обращения были уточняющего характера и по трем обращениям сотрудники моего Аппарата готовят иски для подачи в суд в связи с тем, что установочные документы сгорели.

Мои телефон, контактные данные Уполномоченного по правам человека в РФ размещены в каждом ПВР на доске объявлений. Мне звонят эвакуированные граждане ДНР, ЛНР, Украины в любое удобное для них время.

Уверена, что и также работают все руководители, в чью компетенцию входит работа с данными гражданами.

Считаю, что дополнительная работа юристов «за плату» будет излишней.