Насильник из Лефортовского парка задержан в Рязани: что известно

В Рязани сегодня задержали мужчину, которого в некоторых СМИ успели назвать маньяком из Лефортовского парка.

По данным столичного Главка СК РФ, задержанный — уроженец Самарской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Преступление было совершено ранним утром 7 октября в Лефортовском парке Москвы. По версии следствия, подозреваемый напал на девушку, вышедшую на пробежку, с ножом и попытался изнасиловать, но получил отпор и сбежал.

Пострадавшая написала заявление в полицию, насильника начали искать и оперативно задержали в Рязани. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

По данным SHOT, задержанному 22 года, он имеет несколько судимостей за грабёж и причинение вреда здоровью группой лиц. В апреле 2024 года молодой человек освободился из колонии.

РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как подозреваемый сбегает из Лефортовского парка.