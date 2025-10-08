Среда, 8 октября, 2025
Насильник из Лефортовского парка задержан в Рязани: что известно

Алексей Самохин
В Рязани сегодня задержали мужчину, которого в некоторых СМИ успели назвать маньяком из Лефортовского парка. 

По данным столичного Главка СК РФ, задержанный — уроженец Самарской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Преступление было совершено ранним утром 7 октября в Лефортовском парке Москвы. По версии следствия, подозреваемый напал на девушку, вышедшую на пробежку, с ножом и попытался изнасиловать, но получил отпор и сбежал. 

Пострадавшая написала заявление в полицию, насильника начали искать и оперативно задержали в Рязани. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. 

По данным SHOT, задержанному 22 года, он имеет несколько судимостей за грабёж и причинение вреда здоровью группой лиц. В апреле 2024 года молодой человек освободился из колонии. 

РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как подозреваемый сбегает из Лефортовского парка.

Последние новости

Такого не было с начала СВО: эксперт рассказал о новой тактике российских войск

Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов рассказал о готовящейся мощнейшей операции по окружению Славянско-Краматорской агломерации и объяснил, почему ВСУ вынуждены менять тактику, полагаясь не на солдат, а на дроны.

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен

Автопарк цыганской диаспоры за 28 миллионов рублей подожгли в Мытищах 

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах, зафиксировали двух человек, убегавших от грузовиков непосредственно перед началом пожара.

В Рязани задержали маньяка, напавшего на девушку около Лефортовского парка в Москве

Ранним утром 7 октября 2025 года мужчин, находясь около Лефортовского парка в Москве, угрожая ножом, напал на ранее незнакомую девушку и попытался ее изнасиловать

В Рязани планируется запретить парковку автомобилей на улице Вокзальной

Срок выполнения работ по монтажу соответствующих дорожных знаков запланирован не ранее 30 октября 2025 года.

Движение по улице Соборной в Рязани перекроют на неделю

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома №22 до дома №34а по Соборной улице, будет ограничено движение транспорта

Павел Малков принял участие в семинаре для тех, кто работает в системе поддержки участников СВО и их семей

Он организован аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО совместно с Российским обществом «Знание».

Павел Малков поручил проанализировать и отработать проблемные вопросы по старту отопительного сезона

В жилфонде в настоящее время тепла нет в 39 из 2700 многоквартирных домов. В течение двух ближайших дней они будут подключены.

20 мужчин осуждены за незаконный сбыт наркотиков в Рязанской области

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев

Суд вынес приговор виновнику ДТП, в результате которого погиб мотоциклист

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «MAZDA»

Рязанское предприятие по производству сливочного масла оштрафовали на 150 000 рублей

В ходе проверки было установлено, что организация не устранила все ранее выявленные недостатки и не обеспечила соответствие производства продукции требованиям технических регламентов.

«Все думают, что я надменная стерва, а мы просто с Сашенькой поссорились»: Анфиса Чехова рассказала о ссорах с женихом 

Еще до помолвки Анфиса и Александр приняли участие в реалити «Ставка на любовь», в котором участвуют звёздные пары — семейные или просто влюблённые.

Крупную партию марихуаны обнаружили у уроженца Средней Азии в Рязанской области

Как стало известно, ранее судимый уроженец Средней Азии выращивал коноплю и изготавливал из неё марихуану.

Житель Касимова угнал и сдал в пункт приема металлолома машину

Задержанный рассказал, что работал в Стенькино и недавно ночью, будучи нетрезвым, прогуливался по поселку.

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, одобрены новые законопроекты

В начале заседания Павел Малков поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении Всероссийского праздника поэзии, посвященного 130-летию со дня рождения С.А. Есенина, обеспечивал безопасность и правопорядок.