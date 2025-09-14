Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

В Рязанской области нашли тело пропавшего 68-летнего Сергея Васильева. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.

Подробности и причина смерти не называются. Соболезнуем родным и близким Сергея Васильева.

Ранее в Рязанской электричке обнаружили труп мужчины. Смерть констатировали врачи.

