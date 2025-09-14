Воскресенье, 14 сентября, 2025
Происшествия

Житель Пронского района похитил с карты рязанца 17 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от jcomp на Freepik

Житель Пронского района похитил с карты рязанца 17 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В отделение полиции по Советскому району Рязани обратился 34-летний мужчина и сообщил, что с его банковского счета пропали почти 17 тысяч рублей. Выяснилось, что в этот вечер мужчина возвращался домой с застолья и по дороге потерял смартфон. Под чехлом которого хранилась банковская карта, со счета которой и были потеряны деньги.

Полицейские установили заведения и магазины, в которых расплачивались похищенной картой. Краденные средства потратили на покупку алкоголя, продуктов питания, поездки на общественном транспорте и уличный фаст-фуд.

Установлено, что к хищению причастен 33-летний житель Пронского района, который приехал в Рязань на несколько недель на заработки. Злоумышленника нашли и задержали. У него нашли пропавший телефон.

По версии следствия, мужчина, приехавший в Рязань, нашел на улице смартфон, под чехлом которого хранилась банковская карта. Он начал тратить чужие деньги, не пытаясь вернуть найденное владельцу, поэтому юридически его действия квалифицируются как кража.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, сегодня, 14 сентября, Рязанская область подверглась атаке украинских БПЛА. Осколки повредили хозпостройку.

