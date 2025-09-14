Второй БПЛА уничтожен в Рязанской области утром 14 сентября, осколки повредили хозпостройку

Утром 14 сентября в Рязанской области уничтожили второй украинский беспилотник за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен с 08:00 до 08:30 14 сентября. Всего в данный период времени на территории РФ сбили 5 украинских БПЛА: 3 в Курской области, по одному в Нижегородской и Рязанской областях.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб.

Напомним, ночью с 13 на 14 сентября на территории Рязанской области сбили один вражеский беспилотник. По информации властей, никто не пострадал.

В Рязани и области действует угроза атаки БПЛА. Сообщение пришло в 5:52 от РСЧС. Рязанцев просят не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Единый номер вызова экстренных служб — 112.