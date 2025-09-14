Воскресенье, 14 сентября, 2025
16.7 C
Рязань
Происшествия

Второй БПЛА уничтожен в Рязанской области утром 14 сентября, осколки повредили хозпостройку

Анастасия Мериакри

Утром 14 сентября в Рязанской области уничтожили второй украинский беспилотник за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен с 08:00 до 08:30 14 сентября. Всего в данный период времени на территории РФ сбили 5 украинских БПЛА: 3 в Курской области, по одному в Нижегородской и Рязанской областях.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб.

Напомним, ночью с 13 на 14 сентября на территории Рязанской области сбили один вражеский беспилотник. По информации властей, никто не пострадал.

В Рязани и области действует угроза атаки БПЛА. Сообщение пришло в 5:52 от РСЧС. Рязанцев просят не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 

Последние новости

Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Общество

Около Рязанской ОКБ заметили скопление экстренных служб

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что произошло короткое замыкание без последующего возгорания.
Новости России

Массовый рейд «Русской общины» прошёл в Люберцах — Baza

Местные отмечают, что после прогулок «общинников» в их окрестностях становится заметно спокойнее.
Происшествия

Семь пожаров произошло в Рязанской области за сутки, повреждены хозпостройка и гараж

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров. Хозпостройка полностью уничтожена, поврежден гараж.
Происшествия

Житель Пронского района похитил с карты рязанца 17 тысяч рублей

Краденные средства потратили на покупку алкоголя, продуктов питания, поездки на общественном транспорте и уличный фаст-фуд.
Новости России

Android-смартфоны превращаются в кирпичи после обновления — SHOT

По информации SHOT, с проблемой столкнулись несколько тысяч пользователей после установки Android 16 QPR1, выпущенного 3 сентября. 