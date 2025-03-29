«Нас предали»: десятки омоновцев из Перми убили и казнили в Чечне 25 лет назад

Четверть века назад чеченские боевики устроили засаду на колонну пермского ОМОНа, убив в бою и казнив десятки человек, пишет « Газета.ру ».

Издание напомнило, что 29 марта 2000 года в юго-восточной Чечне отряд ОМОН из Перми и Березников попал в засаду. Командование приказало бойцам провести зачистку села Центорой Ножай-Юртовского района.

Туда направили несколько десятков милиционеров на двух грузовиках, их сопровождал лишь один бронетранспортер. С воздуха колонну не прикрывали, связь велась по открытому каналу.

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По пути у одного из «Уралов» закипел двигатель. Не доезжая до села Джани-Ведено, колонна остановилась. Там ее поджидал крупный отряд боевиков под командованием арабского наемника Абу Кутейба.

Силы сторон были таковы: 45 омоновцев и бойцов комендантской роты Внутренних войск против почти 200 боевиков. Скоро из гранатомета сожгли БТР. ОМОН геройски отбивался несколько часов. Ему на подмогу отправили вторую колонну, которая также попала в засаду, поскольку боевики прослушали переговоры.

Почти через шесть часов боя у первой колонны кончились патроны, выжившие милиционеры были прижаты к земле огнем снайперов-боевиков.

Пермский милиционер Владимир Порт уточнил, что омоновцам хотели отправить на выручку третью колонну – ВДВ, но вскоре ее вернули назад.

«Больно и стыдно. Ребят предали, нас всех предали. Это понимает каждый — от майора до рядового», — отметил Порт.

Некоторым пленным бойцам отрезали уши. Всего в бою погибли 42 силовика — 36 омоновцев и шестеро бойцов комендантской роты Внутренних войск.