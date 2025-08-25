«Нарвал полевых цветов по пути в церковь»: как экстренно и без денег повенчались в Вологде Сергей Есенин и Зинаида Райх

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

На этот раз предлагаем вспомнить союз Сергея Есенина и Зинаиды Райх. В очень необычных обстоятельствах состоялось венчание поэта и артистки. Об этом событии сохранилось несколько воспоминаний.

Зинаида Николаевна Райх, советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР, жена Сергея Есенина (1917-1921), а после актриса театра В.Э. Мейерхольда и его супруга.

Зинаида Райх была дочерью революционера. В школе она состояла в подпольном кружке и мечтала заниматься общественной работой. После Февральской революции 1917 года устроилась секретарем-машинисткой в недавно созданную петроградскую газету эсеров «Дело народа». В редакции Райх познакомилась с поэтами Сергеем Есениным и Алексеем Ганиным. В июле 1917 года Ганин пригласил ее и Есенина поехать к нему на родину, на Белое море. В дороге и на отдыхе Зинаида Райх много общалась с Сергеем Есениным. Вместе они посетили Мурманск, Архангельск, Соловецкие острова.

На обратном пути, в поезде, Есенин сделал Райх предложение. Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Всё это время отношения между будущими супругами были сдержанными на «вы». Случайные встречи на людях не говорили о сближении.

Дочь поэта Татьяна Есенина в своих воспоминаниях напишет: «Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом: – Я хочу на вас жениться. Ответ: «Дайте мне подумать» – его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все… сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму – «Вышли сто, венчаюсь» – их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны».

30 июля 1917 года Сергей Есенин и Зинаида Райх обвенчались в Кирико-Улитовской церкви, в небольшой деревне недалеко от Вологды. Храм, к сожалению, до наших дней не сохранился, но место отмечено памятным знаком.

Таинство венчания Сергея и Зинаиды совершил священник Виктор Певгов. Псаломщиком был Алексей Кратиров. Поручителями со стороны невесты стали крестьяне Хитров и Бараев, со стороны жениха – Ганин и его приятель «купеческий сын Девятков» из села Толстикова. На венчании присутствовали сестра Ганина Мария и брат Девяткова Николай.

Впоследствии в своих воспоминаниях дочь поэта напишет: «Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было». Есенин нарвал полевых цветов по пути в церковь и преподнес их Зинаиде после венчания.

Сначала молодожены жили в Петрограде, потом перебрались в Москву. Финансовое обеспечение семьи было неважным. Райх вынуждена была уехать в Орёл к родителям, где родила 29 мая 1918 года дочь Таню (1918-1992).

В феврале 1920 года у Сергея Есенина и Зинаиды Райх родился сын Костя (1920-1986). Но прежних тёплых чувств между супругами уже не было. Есенин неоднократно с сожалением рассказывал друзьям о неудачно завершившемся браке с Зинаидой Райх, которую он любил.

Зинаида Райх с детьми Татьяной и Константином. Фото 1921 г. предоставлено Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина

Семейная жизнь Сергея Есенина и Зинаиды Райх оказалась недолгой. 5 октября 1921 года их брак был официально расторгнут.