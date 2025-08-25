Понедельник, 25 августа, 2025
15.2 C
Рязань
Общество

«Нарвал полевых цветов по пути в церковь»: как экстренно и без денег повенчались в Вологде Сергей Есенин и Зинаида Райх

Валерия Мединская
Зинаида Райх. Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

На этот раз предлагаем вспомнить союз Сергея Есенина и Зинаиды Райх. В очень необычных обстоятельствах состоялось венчание поэта и артистки. Об этом событии сохранилось несколько воспоминаний.

Зинаида Николаевна Райх, советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР, жена Сергея Есенина (1917-1921), а после актриса театра В.Э. Мейерхольда и его супруга.

Зинаида Райх была дочерью революционера. В школе она состояла в подпольном кружке и мечтала заниматься общественной работой. После Февральской революции 1917 года устроилась секретарем-машинисткой в недавно созданную петроградскую газету эсеров «Дело народа». В редакции Райх познакомилась с поэтами Сергеем Есениным и Алексеем Ганиным. В июле 1917 года Ганин пригласил ее и Есенина поехать к нему на родину, на Белое море. В дороге и на отдыхе Зинаида Райх много общалась с Сергеем Есениным. Вместе они посетили Мурманск, Архангельск, Соловецкие острова.

На обратном пути, в поезде, Есенин сделал Райх предложение. Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Всё это время отношения между будущими супругами были сдержанными на «вы». Случайные встречи на людях не говорили о сближении.

Дочь поэта Татьяна Есенина в своих воспоминаниях напишет: «Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:  – Я хочу на вас жениться. Ответ: «Дайте мне подумать» – его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все… сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму – «Вышли сто, венчаюсь» – их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны».

30 июля 1917 года Сергей Есенин и Зинаида Райх обвенчались в Кирико-Улитовской церкви, в небольшой деревне недалеко от Вологды. Храм, к сожалению, до наших дней не сохранился, но место отмечено памятным знаком.

Таинство венчания Сергея и Зинаиды совершил священник Виктор Певгов. Псаломщиком был Алексей Кратиров. Поручителями со стороны невесты стали крестьяне Хитров и Бараев, со стороны жениха – Ганин и его приятель «купеческий сын Девятков» из села Толстикова. На венчании присутствовали сестра Ганина Мария и брат Девяткова Николай.

Впоследствии в своих воспоминаниях дочь поэта напишет: «Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было». Есенин нарвал полевых цветов по пути в церковь и преподнес их Зинаиде после венчания.

Сначала молодожены жили в Петрограде, потом перебрались в Москву. Финансовое обеспечение семьи было неважным. Райх вынуждена была уехать в Орёл к родителям, где родила 29 мая 1918 года дочь Таню (1918-1992).

В феврале 1920 года у Сергея Есенина и Зинаиды Райх родился сын Костя (1920-1986). Но прежних тёплых чувств между супругами уже не было. Есенин неоднократно с сожалением рассказывал друзьям о неудачно завершившемся браке с Зинаидой Райх, которую он любил.

«Нарвал полевых цветов по пути в церковь»: как экстренно и без денег повенчались в Вологде Сергей Есенин и Зинаида Райх Поэт сделал предложение актрисе в поезде, со дня их знакомства до венчания прошло три месяца.
Зинаида Райх с детьми Татьяной и Константином. Фото 1921 г. предоставлено Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина

Семейная жизнь Сергея Есенина и Зинаиды Райх оказалась недолгой. 5 октября 1921 года их брак был официально расторгнут.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в...

Последние новости

Культура и события

Здание кинотеатра «Родина» в Рязани отремонтируют за 385 миллионов рублей

Строителям предстоит сохранить внешний вид здания, отремонтировать и приспособить к современному использованию внутренние помещения.
Новости Рязани и области

Рязань вошла в тройку лидеров России по качеству городской среды

о итогам 2024 года Рязань заняла второе место в рейтинге городов с самым высоким индексом качества городской среды в категории крупных городов (с населением до 1 миллиона человек).
Новости России

Спасатели пойдут до конца: что происходит с альпинисткой Наговицыной, застрявшей на пике Победы

Несмотря на пессимистичный прогноз, спасатели не теряют надежды. 25 августа будет предпринята ещё одна попытка спасения.
Новости России

Фармацевты опровергли введение больших штрафов за несообщение о дешевых аналогах лекарств

В последние дни в СМИ активно обсуждается новость о том, что с 1 сентября фармацевтов будут штрафовать на огромные суммы за то, что они не рассказывают покупателям о дешёвых аналогах лекарств. Эта информация не соответствует действительности
Армия и СВО

Ещё один рязанец вернулся домой из украинского плена

В воскресенье, 24 августа, состоялся очередной масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен российской стороне передали 146 военнопленных ВСУ.
Общество

Участники «ГЕРОИ62» провели урок мужества для старшеклассников в лагере «Рубин»

Ветераны провели для ребят открытый диалог, основанный на личном опыте.
Кино и ТВ

Сериал «Первокурсницы» возвращается на ТНТ с новым сезоном

История сорокалетних подруг, Насти (Анна Уколова) и Жанны (Екатерина Стулова), продолжается. После успешной первой сессии они возвращаются в родной институт, чтобы получить заветный диплом.
Новости России

В Щёлкове появился стихийный мемориал погибшему футболисту Арсению Ерошевичу

Жители подмосковного Щёлкова несут цветы и зажигают свечи у торгового центра на Пролетарском проспекте.