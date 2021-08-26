Народные приметы 27 августа: что нельзя и что нужно делать в день Михея-Тиховея

Двадцать седьмой день августа назван в честь пророка Михея. Наши предки называли его Тиховеем, а чтили в эту дату мастеров, занимающихся камнями.

Для Михеева дня существовало много традиций и запретов. А ещё в этот день предсказывали погоду на ближайшее будущее. К каким приметам стоит присмотреться?

Запреты и традиции дня Михея-Тиховея

27 августа нельзя употреблять спиртные напитки. Те, кто пребывают в Михеев день в состоянии алкогольного опьянения, могут навлечь на свою семью финансовые проблемы.

Нельзя сегодня что-либо печь. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.

До заката нельзя никому не рассказывать о своих планах и снах. В противном случае планы не сбудутся, а сны могут обернуться против вас и навлечь в вашу жизнь много бед.

На Михея-Тиховея нельзя лениться. Разберитесь с делами по хозяйству, приберитесь в жилище. В чистый дом войдут благополучие и любовь.

Если сыграть на Михея свадьбу, жизнь молодых будет наполнена любовью и богатством.

Сегодня чтили мастеров-каменщиков. Их старались угощать 27 августа различной стряпнëй, дарили им подарки.

Народные приметы 27 августа

Если на Тиховея ветра нет, осень будет тëплая и без дождей;

Если подули ветра, будет осень холодная и дождливая;

После дождя стоит идти за грибами в лес. Их будет, скорее всего, много;

Если журавли начинают готовиться к отлëту, значит, в конце сентября придут морозы;