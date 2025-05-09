Народное караоке, полевую кухню и многое другое открыли на Лыбедском бульваре 9 мая

Торжественные мероприятия в День Победы проходят в разных локациях города. Заглянем на улицу Почтовую и Лыбедский бульвар.

На Почтовой, главной пешеходной улице Рязани, организована выставка под открытым небом. Представленные экспозиции рассказывают историю Великой Отечественной войны, познакомят вас с подвигами рязанцев на фронте, повествуют о работе в тылу.

На Лыбедском бульваре расположились школьные музеи. Они представили мини-экспозиции с личными вещами фронтовиков, которые хранятся в их фондах. Здесь же для посетителей праздника работают фотозоны, выступают творческие детские коллективы, организовано народное караоке и прочтение стихотворений.

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Организовали полевую кухню, всем раздают гречневую кашу с тушенкой, блинчики, оладья. Можно согреться теплым чаем.