В Касимовском районе Рязанской области полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. Злоумышленник занимался «закладками», сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что житель Рязани собирается привезти крупную партию наркотиков в Касимов.

Сотрудники Управления вместе с коллегами из отдела МВД «Касимовский» разработали специальную операцию. Они спланировали всё так, чтобы у мужчины не было возможности скрыться или избавиться от улик. В результате, 29-летнего рязанца задержали прямо на улице города.

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков. Экспертиза подтвердила, что в них находилось более 48 граммов сильнодействующего синтетического наркотического средства.

Позже в ходе следственных мероприятий в Касимовском районе полиция нашла ещё около 6 граммов наркотика, которые были разложены ранее.

По предварительной информации, мужчина нашёл «подработку» через интернет, где ему поручили раскладывать разовые дозы. Организаторы отправили его в Касимовский район специально для этой цели.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.