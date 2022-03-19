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Суббота, 19 марта, 2022

Напуганным жителям рассказали о ситуации с лекарствами в Ивановской области

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Напуганным жителям рассказали о ситуации с лекарствами в Ивановской области

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Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

В больницах Ивановской области сформирован годовой запас лекарств, заявил директор департамента здравоохранения Артур Фокин, пишет Ivanovo News.

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По его словам, ситуация с препаратами в регионе остается стабильной, и она позволяет оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

Фокин уточнил, что достаточном количестве имеются лекарства всех фармацевтических групп и расходных материалов, также ожидаются поставки по уже заключенным контрактам.

Большинство используемых в больницах лекарств и материалов – отечественного производства, а для тех, что поставляются из-за рубежа, подбираются российские аналоги.

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