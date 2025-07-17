Над Рязанской областью сбит вражеский БПЛА

В четверг, 17 июля, на территории Рязанской области уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

По данным ведомства, всего в период с 17 до 20 часов средства ПВО уничтожили 24 БПЛА. Большинство из них — 21 — в Белгородской области.

Также беспилотники сбиты в Калужской и Орловской областях.

Ранее в Рязани была объявлена угроза атаки БПЛА.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.