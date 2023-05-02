Начальник управления рязанского Минсельхоза Александр Мурзин умер в 43 года

Во вторник, 2 мая, скоропостижно ушёл из жизни Мурзин Александр Анатольевич, начальник управления экономики и государственной поддержки АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Ему было 43 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Александр Мурзин окончил инженерно-экономический факультет Рязанской государственной радиотехнической академии в 2001 году, затем в течение 5 лет работал в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области — казначеем, старшим казначеем, главным казначеем. С 2006 года Александр Анатольевич работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (с 2008 г. министерство) начальником отдела финансирования и кредитования отраслей АПК, а с 2018 года — начальником управления экономики и государственной поддержки АПК. Александр Анатольевич своим усердием и профессионализмом заслужил уважение в коллективе, среди руководителей агропредприятий и в финансовой сфере региона.

— Александр Анатольевич Мурзин был системно мыслящим руководителем, авторитетным специалистом, умеющим эффективно выстроить взаимодействие со всеми участниками бюджетного процесса, с сельхозтоваропроизводителями региона, с Минсельхозом России. Он был добрым, отзывчивым человеком, внимательным к любому вопросу коллег и аграриев. А. А. Мурзин внёс значительный вклад в совершенствование мер государственной поддержки отрасли, — говорится в некрологе.

Церемония прощания состоится 4 мая в 9 часов 15 минут у здания министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (г. Рязань, ул. Есенина, д. 9). Похоронят Александра Анатольевича Мурзина 4 мая на его малой родине, в р. п. Чучково.