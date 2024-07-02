Начались съемки фильма «Клевый Уlove» с Олеринской, Алексеевой и Безрядновой

Начались съемки романтической комедии про трех девушек, которые решили найти свою судьбу на чемпионате по рыбалке. В главных ролях: Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова, сообщает пресс-служба «Бик Скрин Продакшн».

Дейтинговые приложения не работают, мужчину надо ловить на рыбалке! Аня, Милана и Вика — подруги со школы. Они очень разные, но все похожи в одном — они не могут найти свою любовь. Вика (Алина Алексеева) руководит несколькими шиномонтажками в провинциальном городе. Аня (Ингрид Олеринская) удаленно работает личным ассистентом сибирского бизнесмена. Милана (Ирина Безряднова) недавно развелась с мужем-олигархом, осталась ни с чем и ищет нового мужчину, способного ее обеспечить.

Вика приезжает в Москву к подругам, чтобы поделиться образовавшейся проблемой со здоровьем — ей необходимо срочно забеременеть, потому что потом уже будет поздно. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины для подруги, девушки решают продолжить свой вечер в загородном отеле, где остановилась Вика. Но по ошибке из-за выпитого просекко, они вводят таксисту не тот адрес и приезжают на турбазу, куда Аня отправляла удочки своему шефу Игорю (Виктор Васильев).

На этой базе проходят соревнования по спортивной рыбалке. Милана сразу соображает — здесь много мужиков и при этом ни одной женщины! Это шанс и для Вики, и для них с Аней. Однако Аня хочет уехать — ведь где-то тут ее шеф. Но Вика, которой они вызвались помочь, уже даже получила знак внимания от одного из рыбаков Даниила (Алексей Золотовицкий), который и ей сразу понравился. Подруги уговаривают Аню остаться — так как без третьего участника их не допустят к участию и Вика упустит свою судьбу!

Фото: пресс-служба «Бик Скрин Продакшн». Фото: пресс-служба «Бик Скрин Продакшн».

«В жизни как и в кино — все возможно. Подобная авантюра довольна безобидна. Да и чего не сделаешь, ради подруги! Думаю, что сама точно бы решилась на такое! Наш фильм — это замечательная летняя романтическая история, которая напоминает о том, что свою любовь можно встретить в самый неожиданный момент. Так что рекомендую для хорошего настроения и веры в любовь.

Моя героиня Аня — довольно четкая, деловая девушка, которая живет в тайминге и графике. Почти все своё время посвящает работе, поэтому ни на что не хватает времени. Но обстоятельства меняют жизнь всех героинь. Сила Ани в том, что она умеет вовремя собраться и найти выход из ситуации», — Ингрид Олеринская, главная героиня

«Главная цель мой героини — найти „правильного“ мужчину, соответствующего ее уровню. В своей охоте она с одного взгляда считывает социальный статус жертвы по внешним атрибутам. В нашей истории она с подругами оказывается среди огромного количества мужчин, вот только все они выглядят одинаково — в рыбацких камуфляжных костюмах. И теперь, без помощи внешних атрибутов, придется разобраться, кто здесь настоящий мужчина», — — Ирина Безряднова, главная героиня

Жанр: Романтическая комедия

Производство: Биг Скрин Продакшн

В ролях: Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Алина Алексеева, Виктор Васильев, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков, Александр Головин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович, Сергей Пукита, Георгий Волчек

Авторы сценария: Александр Бережной, Дмитрий Борисов

Режиссер-постановщик: Максим Максимов

Продюсеры: Георгий Малков, Андрей Липов

Оператор-постановщик: Степан Маковский

Линейный продюсер: Сергей Артеменко

Художник-постановщик: Жан-Поль Сакувоги

Художник по гриму: Татьяна Агафонова

Художник по костюмам: Татьяна Стаселович.