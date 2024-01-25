На трассе в Шиловском районе погиб 43-летний водитель

43-летний водитель погиб в результате ДТП на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе. Подробности трагедии раскрыла пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло в четверг, 25 января, в 11.30 на 285-м километре федеральной автодороги. По предварительной информации, 43-летний житель Шацкого района за рулём «ТагАЗ» столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом, за рулём которого находился 38-летний житель республики Беларусь, и с автомобилем «ГАЗель», которым управлял 48-летний житель Ульяновска.

Как итог — водитель «ТагАЗ» от полученных травм скончался на месте ДТП. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.