На трассе в Рязанской области перевернулась «Лада Гранта»: двое пострадавших в больнице

Утром 5 августа, в 10:00, на 472-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе произошло ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 20-летний житель Рязани, находясь за рулём автомобиля «Лада Гранта», не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии травмы получили два пассажира — 19-летний и 23-летний жители Рязани. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка.