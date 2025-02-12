На трассе М-5 под Рязанью образовалась пробка из-за сломанного светофора

На трассе М-5 под Рязанью образовалась большая пробка. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Топор. Рязань».
Причиной затора, по словам автора поста, стал «зависший» светофор в сторону деревни Баграмово Рыбновского района.
На трассе М-5 под Рязанью образовалась большая пробка. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Топор. Рязань».
Причиной затора, по словам автора поста, стал «зависший» светофор в сторону деревни Баграмово Рыбновского района.
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