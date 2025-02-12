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Фото: телеграм-канал «Топор. Рязань»
Транспорт и дороги

На трассе М-5 под Рязанью образовалась пробка из-за сломанного светофора

Анастасия Мериакри

На трассе М-5 под Рязанью образовалась большая пробка. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Топор. Рязань».

Причиной затора, по словам автора поста, стал «зависший» светофор в сторону деревни Баграмово Рыбновского района.

«Светофор все время горит красным. Многие нарушают и едут дальше. Аварийная обстановочка», — написали водители.

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