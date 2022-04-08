На территории ЖБИ-8 хотят построить пять многоэтажек

На территории бывшего завода ЖБИ-8 хотят построить пять многоэтажек. Публичные слушания по проекту застройки прошли 7 апреля.

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Согласно проекту, застройку будут производить в границах улиц Весенней, Островского, Чкалова и Высоковольтной. Сейчас там располагаются аварийные здания, в будущем их планируют снести.

Строительство многоэтажных домов пройдёт в два этапа. В рамках первого строители возведут два дома высотой десять этажей и один дом с переменной высотностью от 18 до 25 этажей. Там же разместят трансформаторную подстанцию.

Второй этап предполагает возведение ещё двух домов переменной высотностью от 18 до 25 этажей. Также будет построена парковка на 80 машиномест.