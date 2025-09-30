На стройплощадках в Рязани проверили мигрантов и новых граждан России 

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области провели очередной рейд на строительных площадках Рязани. Цель рейда — проверить граждан, недавно получивших российское гражданство, и поставить их на воинский учёт.

В ходе проверки были проверены 17 иностранных и натурализованных граждан. По итогам рейда один человек изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ.

Благодаря работе, проводимой военными следователями и комиссариатами с начала 2025 года на воинский учёт принято более 950 натурализованных граждан.

Более 115 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.