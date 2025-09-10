Среда, 10 сентября, 2025
На станции Рыбное 11 сентября перекроют движение через железнодорожный переезд

На участке дороги Рыбное-Дягилево 11 сентября перекроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает региональный минтранс.

На станции Рыбное (185 км) закроют проезд через железнодорожный переезд в связи с проведением ремонтных работ. Время перекрытия: с 08:00 до 17:00.

Рязанцев просят заранее планировать свои маршруты.

«Мы понимаем возможные временные неудобства, однако эта мера направлена на повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения», — отмечают в минтрансе.

Транспорт и дороги

Ремонт дороги по улице Предзаводской завершится до конца недели

Уже завершен ремонт тротуара по улице Предзаводской.
Общество

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой принята не будет — мэрия

Скульптурная композиция, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания муниципального контракта, в связи с чем принята не будет.
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы

Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство трансоральным эндоскопическим доступом, т. е. удаление щитовидной железы через рот.
Общество

Строительство школы в микрорайоне Семчино выполнено наполовину

На 100% возведены несущие конструкции стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей здания, осуществлена кладка наружных стен, на 80% выполнен монтаж внутренних перегородок.
Общество

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Общество

В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.
Экономика и бизнес

Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность.
Интересное

Можно ли фотографироваться на кладбище, рассказал священник 

Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян.