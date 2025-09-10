На станции Рыбное 11 сентября перекроют движение через железнодорожный переезд

На участке дороги Рыбное-Дягилево 11 сентября перекроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает региональный минтранс.
На станции Рыбное (185 км) закроют проезд через железнодорожный переезд в связи с проведением ремонтных работ. Время перекрытия: с 08:00 до 17:00.
Рязанцев просят заранее планировать свои маршруты.
