На стадионе «Рязань-Арена» прошла зарядка с чемпионом, участников приветствовал Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков приветствовал участников спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», которая состоялась на стадионе «Рязань-Арена». В этом году она проводилась в десятый раз и была посвящена 930-летию города Рязани. Проект соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые. Ее провели мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, пятикратный чемпион мира, участник Олимпийских игр Захар Петров, мастер спорта России международного класса по дзюдо, двукратная бронзовая призерка Кубка Европы, победительница Кубка Африки Кристина Коновалова, другие заслуженные  спортсмены,  инструкторы и тренеры региона.

Губернатор Павел Малков подчеркнул значение акции, которая привлекает все больше молодежи к здоровому и активному образу жизни.

«Проект объединил самых спортивных и энергичных ребят. Рад, что такой молодежи становится все больше в Рязанской области. Спорт – это движение и жизнь, это основа для всего, – сказал он. – Мы многое делаем для развития спорта в регионе. Обновляются, строятся спортивные объекты в Рязани и других городах и населенных пунктах. Проходит все больше соревнований высокого уровня, крупных мероприятий, которые популярны у рязанцев».

Глава региона поблагодарил РязГМУ им. академика И.П. Павлова за инициативу по организации такой акции в регионе и поддержку в ее развитии.

В рамках «Зарядки с чемпионом» состоялся флешмоб, приуроченный к 930-летию города Рязани. Прошло награждение победителей и призеров региональной Универсиады среди студентов образовательных организаций высшего образования Рязанской области, были вручены знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», отмечены рязанцы, удостоенные спортивных званий «Мастер спорта России».

В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников, председатель регионального комитета по делам молодежи Виталий Косачев, и.о. министра физической культуры и спорта области Виталий Шабанов, руководители вузов, других образовательных учреждений региона.

