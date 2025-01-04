На сколько сократилось количество абортов, почему беременные рязанки уезжали рожать в Коломну и чему учат в школе семьи, рассказала Наталья Суворова

В рязанском перинатальном центре открыли школу «Семья в ожидании счастья». Работники школы оказывают помощь беременным женщинам и их семьям, делают всё, чтобы сохранить здоровье мамы и ребенка. Об этом рассказала заместитель правительства Рязанской области Наталья Суворова в интервью для спецпроекта РЗН.инфо «Итоги года 2024».

Как сообщила заместитель правительства, сегодня в Рязанской области работает 130 семейных сервисов (два года назад их было в четыре раза меньше). В 2023 году начали работу 80% из них.

«Здесь есть несколько направлений. Самое главное — информационное. Иногда жители не знают о всех мерах господдержки, которые есть в Рязанской области. Здесь наш куратор познакомит со всеми социальными сервисами, поможет с поиском работы для супруга и устройством старших детей в образовательное учреждение», — отметила Наталья Суворова.

В школе помогут подготовиться к родам, расскажут об особенностях кормления ребенка грудью, покажут техники и дыхательную гимнастику, которые облегчат роды, проведут фитнес для беременных. Сейчас в перинатальном центре есть возможность выбрать врача, провести партнерские роды, родить в джакузи, с доулой.

Основной целью всех программ, функционирующих в области, стало рождение каждого ребенка. За последние два года количество абортов в Рязанской области сократилось в два раза. В 2022 году было около 600 прерываний беременности, сейчас — 300.

Наталья Суворова прокомментировала ситуацию с роддомом в Коломне, многие жительницы Рязани ехали рожать именно туда. По мнению заместителя правительства, всё дело в подарочных наборах для новорожденного. Сейчас правительству Рязанской области удалось переломить эту тенденцию. В 2023 году в регионе ввели новую меру поддержки для родивших в нашей области — мамы до 25 лет получали по 50 тысяч рублей, свыше 25-летнего возраста — 20 тысяч. За два года выплату получили около 10 тысяч семей.