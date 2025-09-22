На шести автозаправках Рязанской области выявили нарушения с начала 2025 года. Об этом сообщили на комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась в областном правительстве 22 сентября, пишет ТКР.

С начала 2025 года сотрудники «Росстандарта» провели проверки на 17 региональных АЗС. На некоторых из них клиентам не выдавали чеки, а также не предоставляли информацию о марке бензина на топливораздаточных колонках. По итогам проверок нарушителям были выданы предупреждения, а также возбуждено два административных дела.

Начальник отдела по Рязанской и Липецкой области ЦМТУ Росстандарта Инна Шишкина сообщила, что на АЗС не было стенда для потребителей с информацией о компании, осуществляющей деятельность на этой станции. Также не были обнаружены паспорта качества, отсутствовал кассовый аппарат, и топливораздаточная колонка не прошла необходимую проверку.

На заседании также рассматривались вопросы контроля качества мёда и применения лекарственных средств в пчеловодстве в Рязанской области. Согласно официальным данным, в регионе насчитывается около 1200 пасек, однако лишь половина из них имеет ветеринарно-санитарные паспорта.

Заместитель Председателя регионального Правительства Юлия Швакова отметила востребованность и значимость проверок, проводимых контролирующими органами.

«Качество топлива чрезвычайно важно и, безусловно, от него зависит и срок службы автомобиля, и безопасность участников дорожного движения. Поэтому контроль и профилактика таких нарушений крайне необходимы», – подчеркнула она.