Вторник, 23 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Общество

На шести автозаправках Рязанской области выявили нарушения

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

На шести автозаправках Рязанской области выявили нарушения с начала 2025 года. Об этом сообщили на комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась в областном правительстве 22 сентября, пишет ТКР.

С начала 2025 года сотрудники «Росстандарта» провели проверки на 17 региональных АЗС. На некоторых из них клиентам не выдавали чеки, а также не предоставляли информацию о марке бензина на топливораздаточных колонках. По итогам проверок нарушителям были выданы предупреждения, а также возбуждено два административных дела.

Начальник отдела по Рязанской и Липецкой области ЦМТУ Росстандарта Инна Шишкина сообщила, что на АЗС не было стенда для потребителей с информацией о компании, осуществляющей деятельность на этой станции. Также не были обнаружены паспорта качества, отсутствовал кассовый аппарат, и топливораздаточная колонка не прошла необходимую проверку.

На заседании также рассматривались вопросы контроля качества мёда и применения лекарственных средств в пчеловодстве в Рязанской области. Согласно официальным данным, в регионе насчитывается около 1200 пасек, однако лишь половина из них имеет ветеринарно-санитарные паспорта.

Заместитель Председателя регионального Правительства Юлия Швакова отметила востребованность и значимость проверок, проводимых контролирующими органами.

«Качество топлива чрезвычайно важно и, безусловно, от него зависит и срок службы автомобиля, и безопасность участников дорожного движения. Поэтому контроль и профилактика таких нарушений крайне необходимы», – подчеркнула она. 

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Новости России

Вице-спикер Госдумы: Нас обманывают, в России началась стелсфляция

— Мы уже почти смирились с тем, что привычные товары стали меньше или легче. Но это лишь верхушка айсберга, — пишет Чернышов. 
Происшествия

Мужчина украл оставленную студенткой сумку в рязанском кафе

Выяснилось, что девушка пришла в кафе в одном из ТРЦ Рязани покушать. После обеда студентка пошла домой, забыв на сиденье у столика сумку.
Новости России

Борьбу с туристами-нигилистами ведут на Кавказе

Ранее в Теберде уже произошла трагедия — турист погиб, сорвавшись в реку во время съёмки.
Новости России

Cамолёт пролетел над крышами домов в Новой Москве из-за атаки дронов

По предварительным данным, пилот намеренно выполнял полёт на малой высоте из-за присутствия украинских беспилотников в небе.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Рязанцев просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Новости мира

Кетодиета ведет к ожирению печени и снижению уровня инсулина

Американские биологи в экспериментах на мышах выяснили, что длительное увлечение кетогенной диетой не только помогает снижать вес, но также может вызывать гиперлипидемию, жировую болезнь печени и непереносимость глюкозы
Происшествия

Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства рязанки поступили на счет жителя Республики Татарстан. Он выполнял роль «дроппера».
Общество

Собственникам рязанского дома вернут деньги за содержание жилья

Госжилинспекция выяснила, что жители платили за уборку в подъездах, при том что она не проводилась.