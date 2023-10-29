На сцене Рязанского музыкального театра заинтригуют зрителей «Моцарт и Сальери»

Рязанский музыкальный театр готов удивлять зрителей новой постановкой — оперой Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Трагичная легенда о взаимоотношениях двух композиторов, нашедшая в дальнейшем своё отражение в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина, обрела на сцене музыкальеого театра свою авторскую форму.

Постановка оперы велась в рамках работы творческой лаборатории, которую открыли в театре недавно. Художественный руководитель театра Марина Чернышова отметила: такой формат даёт возможность труппе в полной мере реализовать свои смелые замыслы. И вот первый эксперимент творческой лаборатории увидел свет. Получилась опера, наполненная драматизмом и сюрпризами, которые точно удивят любителей этого жанра.

На первый взгляд, зрителям предлагают классический вариант оперы. Режиссёр Сергей Гайдей утверждает, что именно её классическое видение легло в основу постановки. Но в процессе работы удалось добавить произведению новые полутона и смыслы. Например, в канву музыки Римского-Корсакова вплели музыку самих Моцарта и Сальери. И если с музыкой Моцарта проблем не возникает: она знакома и доступна, сохраняется и передаётся из поколения в поколения, то ноты произведений Сальери пришлось поискать, его наследие во многом утрачено. Дирижёр-постановщик Сергей Кисс рассказывает: проведена серьёзная поисковая работа, фактически оркестру пришлось шагнуть на новую ступень. И итог этой работы — большой музыкальный подарок для рязанского зрителя.

Интересную задумку удалось реализовать в сюжетном плане. На сцене зрители увидят не только Моцарта и Сальери, но и самого Пушкина. И такой режиссёрский ход — особый ключ к пониманию и переосмыслению трагедии композиторов. Противостояние отравителя и жертвы, соседство злодейства и гениальности… У зрителей есть возможность взглянуть на эти феномены новым взглядом и дать на извечные вопросы свой ответ.

Стоит сказать и об артистах, которые исполняют партии. Алексей Свиридов, готовясь перевоплотиться в Сальери, внимательно подошёл к осмыслению своего персонажа. Что побуждает человека на убийство и что он ощущает, принимая на душу этот грех? Помогал разбираться во внутренней драме Сальери Свиридову герой «Преступления и наказания» Раскольников. Артист Владимир Лютиков, исполняющий партию Моцарта, признался: его герой ему очень близок по психотипу, поэтому принял на себя роль он с комфортом и большим интересом. Примечательно, что в обычной жизни Свиридов и Лютиков — приятели, поэтому наблюдать за взаимодействиями и трагедией их героев на сцене особенно интересно.

Опера «Моцарт и Сальери» заинтересует и уже погружённых в жанр зрителей, и тех, кто только делает первые шаги к её пониманию. Лаконичные декорации, глубокое звучание хора и оркестра и, конечно же, трепетные голоса солистов погрузят на час в прекраный и многогранный мир классической музыки.

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