На Сахалине мужчину избили до смерти телевизором

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Оха Сахалинской области, которого обвиняют в убийстве приятеля, пишет ИА Сах.ком.

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Инцидент произошел в одной из квартир по улице Дзержинского. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. В разгар застолья он поссорился с 48-летним мужчиной.

Во время словесной перепалки злоумышленник дважды ударил оппонента по лицу, после чего стал бить жертву ногами. После этого обвиняемый взял на тумбочке телевизор и несколько раз ударил им мужчину по голове. Потерпевший скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.