На рязанской улице появился «вонючий фонтан»

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«Вонючий фонтан» появился на улице Ленинского Комсомола Рязани. Видео размещено в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что запись сделана у дома №20. Вода льётся из колодца на дорогу. Место прорыва отмечено шиной и оранжевым конусом.