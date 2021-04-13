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Вторник, 13 апреля, 2021
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На рязанской улице появился «вонючий фонтан»

7info
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«Вонючий фонтан» появился на улице Ленинского Комсомола Рязани. Видео размещено в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что запись сделана у дома №20. Вода льётся из колодца на дорогу. Место прорыва отмечено шиной и оранжевым конусом. 

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