На публичных слушаниях обсудили строительство многоэтажек в центре Рязани

1 апреля в Рязани прошли публичные слушания по двум проектам планировки территории: в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар и в границах улицы Цветной бульвар.

Заявителем является ООО «Цветной бульвар». Проекты планировки разработаны в соответствии с обязательствами организации по договорам о развитии застроенных территорий, заключённым с администрации города.

Проектами предусматривается строительство многоквартирных жилых домов высотой 9 -10 этажей с благоустроенный дворовой и прилегающей территорией на площади более 2,5 га.

Новостройки планируют возвести на месте ветхих домов. В настоящее время здания частично разрушены, их жильцы расселены. Согласно проекту появятся современные здания с комплексным благоустройством: спортивно-игровыми площадками, площадками отдыха, подземными автостоянками. В районе многоэтажек создадут современные инженерные коммуникации, сделают дороги, создадут подземную парковку на 299 мест.

Район планируемого строительство обеспечен развитой системой обслуживающих объектов. В зоне пешеходной доступности расположены детские сады, школы, поликлиники. Кроме того, улица Малое шоссе получить новый архитектурный облик.

Главный архитектор проекта Марина Талалина рассказала о новостройках и их характеристиках. Участки проектов планировки в границах: улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар и в границах улицы Цветной бульвар являются смежными. В границах двух проектов запланировано строительство четырёх жилых зданий с подземными автостоянками. Благоустройство, озеленение, парковочные места, инженерное обеспечение запроектированы соответствии с нормативными требованиями.

Поселиться в новых домах смогут 995 жителей.

Важная цель проекта – формирование безопасной и эстетически организованной городской среды. Планируемые здания будут разработаны по индивидуальным проектам на основании единого стилистического решения.