На площади Победы в Рязани пройдут праздничные мероприятия

На площади перед МКЦ в Рязани, на территории проведения тематической ярмарки пройдут праздничные мероприятия «Зима, зима, как ты прекрасна». Об этом сообщил телеграм-канал Рязанской области.

Посетителей ярмарки ждут концерт, конкурсы и игры. Артисты предложат хором исполнить популярные песни о зиме, вспомнить любимые фильмы новогодней тематики, поделиться воспоминаниями о необычных историях.

Организаторы обещают каждому участнику подарить новогоднее настроение и самые положительные эмоции.

Праздники состоятся 28, 29 и 30 декабря на площади перед МКЦ с 17:30 до 19:00.

Возрастное ограничение: 0+.