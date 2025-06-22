На площади Победы могут реализовать проект «Чистое небо»

Проект «Чистое небо» может реализоваться на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

Сейчас на площади Победы ведется ремонт Монумента и благоустройство прилегающей территории. Работы проводятся в соответствии с графиком в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Запланирован капитальный ремонт подпорной стенки, косметический ремонт и обновление надписей. Работы планируется завершить в конце лета.

«Запланированы встречи с собственниками сетей, расположенных возле Монумента Победы. Все коммуникации необходимо убрать в кабельную канализацию. На площади требуется замена части опор. Сделать это нужно в кратчайшие сроки, пока не начались работы по благоустройству прилегающей территории и укладке тротуарной плитки», — отметил Виталий Артёмов.