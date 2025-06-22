На площади Победы могут реализовать проект «Чистое небо»

Проект «Чистое небо» может реализоваться на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.
Сейчас на площади Победы ведется ремонт Монумента и благоустройство прилегающей территории. Работы проводятся в соответствии с графиком в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Запланирован капитальный ремонт подпорной стенки, косметический ремонт и обновление надписей. Работы планируется завершить в конце лета.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники