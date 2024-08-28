На обеспечение пожарной безопасности рязанских школ выделено 47 млн рублей

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провела первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, обсуждалась готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Особый акцент был сделан на обеспечение пожарной безопасности в школах. В заседании приняли участие руководители ГУ МЧС России по Рязанской области, министерств и ведомств региона.

Министр образования Ольга Щетинкина рассказала, что на обеспечение пожарной безопасности школ в 2024 году выделено 47 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2023 году. Средства будут направлены на ремонт и модернизацию пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, а также на приобретение огнетушителей и другого противопожарного оборудования.

В рамках заседания также обсуждались проведение огнезащитной обработки деревянных строений и отделочных материалов, проверка пожарных кранов и гидрантов, а также актуализация информационных стендов по пожарной безопасности.