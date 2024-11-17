На НТВ вышел сюжет о рязанском пластическом хирурге и пострадавших после операций женщинах

В передаче «Человек в праве с Андреем Куницыным» на НТВ вышел сюжет о рязанском хирурге Игоре Абрамове. Его показали в воскресенье, 17 ноября.

Журналисты федерального телеканала рассказали, что после операции, которую провёл Абрамов, скончалась многодетная мать Юлия Федченко. Женщина мечтала вернуться в дородовую форму, но умерла через день после хирургического вмешательства. Причиной смерти рязанки стал оторвавшийся тромб.

Ещё одна пациентка Абрамова оказалась после операции парализована. У неё также оторвался тромб, но жизнь женщины удалось спасти. Сейчас половина тела пострадавшей парализована. Её отец планирует привлечь хирурга к ответственности.

Посмотреть сюжет можно по ссылке. Ранее сообщалось, что при подготовке сюжета хирург Абрамов напал на журналистов.