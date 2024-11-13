В Рязани в клинике «Семейная» хирург напал на журналистку НТВ

В Рязани хирург из клиники «Семейная» напал на журналистку НТВ во время интервью. Об этом сообщает сайт телеканала.

Корреспондентка Дарина Райт задала вопросы хирургу о смерти его пациентки. Мужчина отвечать на них отказался. Он вышел из кабинета, журналистка пошла за ним, после чего агрессивный мужчина грубо толкнул девушку. Она упала и, по ее словам, сильно ударилась коленом.

Интервью так и не состоялось: на помощь агрессивному хирургу пришел его коллега и выставил съемочную группу, не предложив медицинскую помощь. Дарине Райт. Ей пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие медики заподозрили перелом и наложили шину.

Ситуацией заинтересовались полиция, прокуратура и следственный комитет.