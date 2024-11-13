Среда, 13 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани в клинике «Семейная» хирург напал на журналистку НТВ

Дата публикации

Кристина Аманн
Скрин из сюжета www.ntv.ru/

В Рязани хирург из клиники «Семейная» напал на журналистку НТВ во время интервью. Об этом сообщает сайт телеканала.

Корреспондентка Дарина Райт задала вопросы хирургу о смерти его пациентки. Мужчина отвечать на них отказался. Он вышел из кабинета, журналистка пошла за ним, после чего агрессивный мужчина грубо толкнул девушку. Она упала и, по ее словам, сильно ударилась коленом.

Интервью так и не состоялось: на помощь агрессивному хирургу пришел его коллега и выставил съемочную группу, не предложив медицинскую помощь. Дарине Райт. Ей пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие медики заподозрили перелом и наложили шину.

Ситуацией заинтересовались полиция, прокуратура и следственный комитет.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Серьёзное ДТП произошло на Московском шоссе Рязани, столкнулись две легковушки

ДТП случилось недалеко от ТЦ «Марко Молл» на полосе движения со стороны Москвы в направлении центра города.
Новости Рязани и области

Стартовали продажи билетов на «Технониколь Гонку Чемпионов» в Рязани

Состязания с участием лучших биатлонистов и лыжников России и Беларуси пройдут под Рязанью 4 и 5 января 2025 года.
Новости Рязани и области

В Рязани два пенсионера с собакой разобрали самокат «Юрент»

Для чего им потребовалось разбирать чужую вещь, неясно.