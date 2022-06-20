На нескольких улицах Рязани 21 июня отключат электричество

Во вторник, 21 июня, отключат электричество на нескольких улицах Рязани. Адреса сообщила городская администрации.

Света в домах рязанце не будет с 10 до 16 часов из-за работ на воздушной линии, которые проведут сотрудники ООО «Приоритет».

Без электричества останутся:

— дома с 1 по 31, 37, 39, 43, 45, 47, 44, 49, 51, 53 по улице Попова;

— дома № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 23А, 25, 25А, 27 на 1-й улице Механизаторов;

— дома с 18 по 40, с 35 по 53 на 2-й Механизаторов;

— дома со 2 по 42, 60, 62, 58 по улице Луговой.

Также отключения коснутся жильцов домов № 33, 18, 14, 16 по улице Ушинского; № 1, 2, 3, 6, 36 по улице Полиграфистов; домов с 1 по 61, 61А по улице Железнодорожной.

Отключат дома с 1 по 29, 33, 35, 37 на улице Мира, на улице Ленпоселок, дома с 1 по 31, на улице Школьной — дома с 1 по 15, со 2 по 64.

На улице Тепличной без света останутся жильцы домов с 1 по 8, 15, на улице Садовой — с 1 по 9.