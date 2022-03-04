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Пятница, 4 марта, 2022

На Московском шоссе Рязани перевернулся автомобиль

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На Московском шоссе Рязани перевернулся автомобиль

7info

На Московском шоссе Рязани перевернулся автомобиль. Видео с места происшествия ночью 4 марта опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

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Подробности произошедшего уточняются, официальная информация ожидается. 

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