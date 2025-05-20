На Кубани ГАИ устроила погоню за 9-летним водителем, угнавшим машину у родителей

В Лабинском районе Краснодарского края сотрудники ГАИ отстранили от управления автомобилем 9-летнего ребёнка. Подробности происшествия сообщила Госавтоинспекция Кубани.

Инспекторы, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили автомобиль ВАЗ-2106 и попытались его остановить. Водитель требования силовиков проигнорировал и решил скрыться.

Вскоре он был задержан. Оказалось, что автомобилем управлял 9-летний ребенок, который взял его без разрешения взрослых.

Материалы по делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении маленького водителя и его родителей будут приняты меры в соответствии с российскими законами.

Между тем, рязанцы обеспокоены появлением на дорогах подростков на мотоциклах.