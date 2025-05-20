На Кубани ГАИ устроила погоню за 9-летним водителем, угнавшим машину у родителей

В Лабинском районе Краснодарского края сотрудники ГАИ отстранили от управления автомобилем 9-летнего ребёнка. Подробности происшествия сообщила Госавтоинспекция Кубани.
Инспекторы, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили автомобиль ВАЗ-2106 и попытались его остановить. Водитель требования силовиков проигнорировал и решил скрыться.
Вскоре он был задержан. Оказалось, что автомобилем управлял 9-летний ребенок, который взял его без разрешения взрослых.
Материалы по делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении маленького водителя и его родителей будут приняты меры в соответствии с российскими законами.
Между тем, рязанцы обеспокоены появлением на дорогах подростков на мотоциклах.
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