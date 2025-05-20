Рязанцы обеспокоены появлением на дорогах подростков на мотоциклах

Жителей Рязани беспокоят подростки, ездящие по дорогам на мотоциклах. Сразу два поста на эту тему появились в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

Вчера вечером было опубликовано сообщение о том, что по центру города рассекают подростки на мотоциклах без номеров. Такая ситуация фиксировалась уже не раз.

Утром 20 мая появился новый пост, в котором говорится о ситуации в Дашково-Песочне. Пользователь соцсети пожаловался на «малолеток, которые гоняют по Новоселов на питбайках без глушителей».

— Как найти этих негодяев или их родителей? Может, кто что знает? Достали просто эти идиоты. На счёт «вызвать ГАИ» не предлагать, я звонил, им нет дела, — говорится в сообщении.