На юбилейном фестивале КВН «Поющий Косопуз» пели, плясали, женили и поздравляли Рязань с 930-летием

Юбилей важное событие в жизни каждого человека, и отметить его хочется громко и со вкусом. А что, если этот праздник поистине космический, целых 930 лет? Правильно, значит, нужно устраивать большой фестиваль КВН! С искромётным юмором, громкими песнями и зажигательными танцами.

Именно так и прошёл V юбилейный фестиваль «Поющий Косопуз», приуроченный ко дню рождения нашего любимого города. И здесь, внимание, юбилей на юбилее. Город отмечает круглую дату, и его верный спутник, фестиваль, тоже сияет в свой праздничный год. Получился настоящий юбилей в квадрате, что является двойным поводом для радости и незабываемых эмоций.

«Поющий Косопуз» — это всегда про музыку, смех, эксперименты, креатив и, конечно же, сюрпризы. Именно поэтому на мероприятие любители КВН устремляются с огромным удовольствием. Ещё бы, тональность фестивалю задают самые весёлые и находчивые команды из разных уголков России. А гостей ждут приятные подарки. Одним из таких подарков стало место проведения «Поющего Косопуза». Мероприятие при полной посадке (прям как в известной квновской песне) состоялось в просторном и уютном зале Рязанской областной Филармонии. Музыкальная атмосфера площадки так вдохновила организаторов «Косопуза», что даже члены жюри решили начать вечер с песни. Директор Официальной Рязанской Лиги КВН Алексей Жеглов, известная джазовая певица, участница музыкальных телепроектов Элла Хрусталёва и игрок высшей лиги КВН, популярный исполнитель песен в стили «шансон» Дмитрий Волгин взяли в руки микрофоны и подарили зрителям праздник!

Кто же ещё в этот вечер вошёл в состав жюри? Председатель комитета по делам молодёжи Рязанский области Виталий Косачёв, заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова, ректор РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Боков, депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов, директор компании «Р-энергия» Илья Шишкин, директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Вячеслав Журавлёв.

За атмосферу в зале и на сцене отвечал несравненный ведущий, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка» Руслан Шишкин. Хоть команда из Егорьевска и посчитала его рубашку недостаточно стильной, но, поверьте, в обаянии ему не было равных.

Всегда приятно видеть на «Поющем Косопузе» официальные лица. Кто-то приходит просто отдохнуть, кто-то — с официальным визитом. В начале мероприятия с тёплым приветственным словом обратились к гостям глава администрации Виталий Артёмов и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Чуть позже в зале был замечен первый заместитель председателя регионального правительства Денис Боков. Вместе с семьёй он пришёл понаблюдать за командами, но в конце фестиваля на сцену ему всё же пришлось подняться. И не просто так, а ради вручения главного приза! Как сам Денис Боков отметил, делает он это с огромным удовольствием, ведь сам в юношестве играл в КВН вместе с братом.

Можно бесконечно благодарить организаторов и жюри за этот праздник, но истинная магия рождается там, где зажигается свет софитов и на сцену выходят те, ради кого всё и затевалось. И в этот год команды в полной мере оправдали ожидания публики.

С самого начала было ясно, что этот фестиваль станет особенным. Помимо конкурсной программы, зрителей ожидало неожиданное и трогательное событие. Прямо на сцене состоялась официальная регистрация двух свадебных пар. Кажется, «Поющий Косопуз» заряжен не только на музыку и шутки, но и на большую любовь. Не зря же говорят, что лучший брак это тот, в котором есть место юмору.

Сцена увидела своих постоянных любимцев. Например, монокоманда «Семь раз» из Тулы снова очаровала зал своим фирменным математическим юмором. До сих пор остаётся загадкой, как у квнщика постоянно получается число 71. Магия, да и только! Конечно же, не обошлось и без социального юмора, ведь всё мы знаем, что в каждой шутке есть доля правды. «У нас дорожные работники — гондольеры. Что? Ну вы видели, какой они канал на Первомайке вырыли?» Будем надеяться, что к следующему «Косопузу» в Рязани достроятся все мосты и дороги, чтобы участникам пришлось искать новые идеи для вдохновения.

Какой же КВН без медработников? Ведь большое количество людей — это зона повышенной опасности. Поэтому медики всегда начеку, даже будучи на сцене. Такой командой оказалась «Собаки Павлова» из РязГМУ. Их выступление было настоящим медицинским конвейером: «Всем привет! Перед вами диетолог, нарколог, анестезиолог. В общем, мы вас и накормим, и напоим, и спать уложим».

Далее зрителей ждал настоящий музыкальный диспансер с викториной «Мелодия болезни», где по песне предлагалось угадать диагноз или область медицины. А в конце они обратились к жюри с железной логикой: «Сейчас судьба нашей команды в ваших руках. Но не забывайте, через пару лет мы выпустимся, и уже ваша судьба может оказаться в наших руках». Аргумент, с которым невозможно поспорить.

Для тех, кто устал от городской суеты и всей этой неразберихи с рязанскими дорогами, команда «Горячие головы» из деревни Катиха Нижегородской области порадовала простым, деревенским (в хорошем смысле этого слова) юмором. Вредные привычки до них не добрались, поэтому вместо «новомодных электронных штук» приходится курить паяльник. А свидание с девушкой всегда можно устроить в ночном поле, чтобы показать ей красивое звёздное небо. Главное не забыть из рукава куртки высунуть шапку, а то как-то неловко получится.

Новичками, порадовавшими в этом году, стали сразу две команды из Егорьевска «СиД» и «Грубо говоря». Несмотря на то, что они из одного города, одни выбрали прославлять счастливое материнство, а другие поделились своей огромной любовью к рафу. Как говорится: «Рязань — 6 букв, а столько смысла, Москва — 6 букв, а столько денег. Егорьевск — 9 букв…». Стоит отметить, что на фестиваль обе команды попали, отлично показав себя в четвертьфинале Официальной Рязанской лиги и заслужив билет на сцену такого яркого события.

Особой теплотой и актуальностью отличалось выступление команды «Рука в синице» из Херсонской области. Ребята с искрометным юмором рассказали о том, как импортозамещение входит в их жизнь: «Раньше мы покупали польские пельмени «Фигаро». А теперь у нас белорусские пельмени «Дрыхало». Ну и не обошлось без рекламы в стиле Древней Руси.

Фестиваль и не думал заканчиваться на конкурсных выступлениях. Его буквально взорвали сюрпризами. В какой-то момент члены жюри, уже настроившиеся на серьезную работу, обнаружили перед собой тарелки с лапшой быстрого приготовления и сосисками. Такой вот гастрономический «привет» от одной из команд.

Не обошлось и без культурного смешения поколений. Известная далеко за пределами региона рязанская команда «Айседора Дункан» явила миру невозможное — шансон про аниме. Это было настолько душевно и странно одновременно, что зал надолго запомнит, как трогательные тексты о «тяжелой доле» слились с образами японских девочек.

Настоящим украшением фестиваля стало то, что на сцене выступили все: от мала до велика. Среди участников была команда «КПК», в составе которой играет маленький и очаровательный детсадовец! И, конечно же, мы не забываем про многонациональность. Команда «Кыргызы РУДН» с юмором объяснила, что кыргызом быть очень легко: нужно всего лишь, чтобы «дед и прадед и прапрадед и прапрапрадед… ну, в общем, вы поняли» были кыргызами.

Но безусловными победителями вечера стала команда «ЧОП Рузаевка». Их выступление было настолько энергичным, что не оставило шансов другим. С первых же секунд они задали свой уникальный, немного бандитский и бесконечно харизматичный стиль. Главное не путайте их с полицией, но даже если спутаете, то не переживайте, в Рузаевке всё ещё милиция.

Зрителей ждала настоящая мужская лирика. Выяснилось, что суровые охранники из Рузаевки самые настоящие романтики. Песня, которую, кстати, «можно не гуглить», поведала историю любви, разворачивающуюся на фоне подъездных разборок. Свою победу ребята планировали отметить с размахом, по-рузаевски и как следует отблагодарить жюри за выбор в их пользу: «Если у нас это получится, то бакинские помидоры на кассе можете пробивать как картофель, это вам от чистого сердца».

Члены жюри признались: было особенно непросто подвести итоги юбилейного «Поющего Косопуза». Очень высокий уровень выступления показали все участники этого большого шоу. Но в итоге места распределились таким образом:

Косопуз первой степени и денежный грант на 60 тыс. руб. на поездку в Сочи – «ЧОП.Рузаевка», республика Мордовия;

Косопуз второй степени и 40 тыс. руб. – «Рука в синице» г.Скадовск Херсонской обл.;

Косопуз третьей степени – «Айседора Дункан» , РГУ им.С.А.Есенина, Рязань;

Малые косопузы в номинациях «Мисс-голос Фестиваля» – команда из г.Истра; «Мистер-голос Фестиваля» – «Горячие головы» деревня Котиха (Нижегородская область).

«Лучшая шутка Фестиваля» – «КПК», колледж программирования и кибербезопасности МИРЭА- Российский технологический университет г. Москва;

«Лучший музыкальный номер Фестиваля» – «Грубо говоря», колледж педагогики и искусства г.Егорьевск;

«Самая музыкальная команда Фестиваля» – «Кыргызы РУДН» Москва;

Специальный приз — «Семь раз»,Тульская обл.



Официальная Рязанская лига МС КВН благодарит партнёров и спонсоров фестиваля: Правительство Рязанской области, Комитет по делам молодежи Рязанской области, Администрацию города Рязани; «Сервис-ЗАГС» г.Рязани, АНО «Центр развития КВН», информационное агентство «7info», «Русское радио. Рязань», компанию «Вектор», торговую марку «С пылу с жару».

Юбилейный фестиваль КВН в Рязани вновь доказал, что веселье и юмор могут объединять людей, дарить прекрасные мгновения и даже создавать новые семьи.

P.s: юмора в этот день было много не только благодаря фестивалю. По приглашению администрации Рязани гостей и жителей города с праздником приехала поздравить команда «Уездный город». Легендарные «уездники» показали лучшие номера и признались в любви Рязани. Так что в этот вечер кто-то отправился после фестиваля зажигать на Лыбедский бульвар под «Дискотеку аварию», а кто-то получил ещё одну порцию отменных шуток от легендарных квнщиков.