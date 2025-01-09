На федеральном ТВ рассказали чудесные истории тех, кого спасла Матрона Московская

Множество паломников из разных уголков России и других стран ежегодно прибывают в Покровский монастырь в Москву. Это место считают поистине священным, ведь именно там хранятся мощи блаженной Матроны.

В народе эту святую часто ласково и с любовью называют Матронушкой. И в холод, и в жару к её мощам выстраивается огромная очередь из паломников, которые просят блаженную матушку о помощи. Многие из них верят: Матрона Московская, если её усердно попросить об этом, поможет вылечиться даже от смертельной болезни. Удивительные истории, когда святая помогала людям даже в самых безнадёжных случаях, рассказали журналисты телеканала НТВ.

Актёр Евгений Воскресенский поделился историей о том, как в своё время получил послание от Матроны: «Всё у вас будет хорошо, но берегите сердце». Он признался, что был поражён: с детства он страдал серьёзным сердечным недугом. После этого он понял, что ему необходимо пройти медицинское обследование. Многие другие паломники обращаются к Матроне с просьбами о здоровье близких. Многие женщины, столкнувшиеся с диагнозом бесплодия, едут поклониться мощам святой с надеждой на чудо.

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Татьяна Воеводова, работающая в трапезной храма Блаженной Матроны Московской в Дмитровском, рассказала, что долгое время не могла забеременеть. Женщина пережила выкидыш, затем тяжёлую потерю недоношенного ребёнка. После начала паломничеств и молитв к Матроне она смогла родить сына и дочь. Теперь, по её словам, у неё четверо внуков благодаря святой.

У каждого, кто приезжает к мощам святой Матроны, свои трудности: проблемы на работе, неудачи в отношениях, разногласия в семье. Однако всех этих людей, выстраивающихся в длинные очереди, объединяет общая вера в чудо и заступничество Матронушки. Ольга Борисова рассказывает о том, как святая помогла ей выздороветь и вымолить мужа. Мужчина фактически вернулся с того света, и её супруга считает это настоящим чудом, которое даровала святая.

Огромное количество людей, которые приезжали к Матроне, вскоре получали то, что просили. Писательница и врач-психотерапевт Наталья Толстая рассказала, что очень хотела жить в доме на Курской. Женщина молилась об одной-единственной квартире, в которой очень хотела жить. С молитвами Толстая обратилась к Матронушке и пообещала, что заветную жилплощадь никогда не продаст, постарается быть счастливой и приносить миру много пользы. По ее словам, она выполняет свое обещание и благодарит Матрону каждый день. Наталья отметила, что квартира «просто досталась» ей благодаря случаю: продавец уезжал в США, и у него не было никого, кто мог бы заняться продажей. Информация о квартире случайно появилась в интернете, и риелторы сообщили Наталье о выгодном предложении.

У сына Екатерины Ивановой была черепно-мозговая травма, жили они в области, далеко от Санкт-Петербурга. Ждать автомобиль реанимации не было времени, да и когда он приедет – не известно, ведь дорогу к населённому пункту ремонтировали.

— И я Матрону попросила: «Помоги», — и за Мишкой прислали вертолет, забрали его, и он выжил, — рассказывает женщина. Реклама

Алексей Каверин, следователь: «За меня все мои друзья молились, один из лучших моих друзей тоже… Как потом выяснилось, он ходил к Матронушке в храм, просил, родители тоже просили, тоже в храм ходили, стояли. А он сказал, когда выходил уже из храма, якобы раздался звонок от отца, что я вышел из комы».