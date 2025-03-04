На борту самолета Москва — Астрахань прошла голая вечеринка

Житель Астрахани устроил «голую вечеринку» на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс DP-6961 из Москвы, пишет телеграм-канал « Авиаторщина ».

По словам очевидцев, в начале полета мужчина полностью разделся и напугал других пассажиров, которые пожаловались на него бортпроводникам. Также он не совсем понимал, где находиться.

«Стюард потребовал от голыша одеться и показать посадочный талон, но последний зачем-то достал деньги и говорил несвязанные между собой фразы», — говорится в посте.

Вскоре астраханец все же оделся, его пересадили на другое кресло.

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После посадки любителя обнаженки задержали сотрудники полиции, на него составили протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.