На борту самолета Москва — Астрахань прошла голая вечеринка

Житель Астрахани устроил «голую вечеринку» на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс DP-6961 из Москвы, пишет телеграм-канал «Авиаторщина».
По словам очевидцев, в начале полета мужчина полностью разделся и напугал других пассажиров, которые пожаловались на него бортпроводникам. Также он не совсем понимал, где находиться.
Вскоре астраханец все же оделся, его пересадили на другое кресло.
После посадки любителя обнаженки задержали сотрудники полиции, на него составили протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.