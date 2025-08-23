Мужчина, утонувший на реке Пара в Рязанской области, был с семьей на рыбалке

Мужчина, утонувший на реке Пара в Сараевском районе, ловил рыбу. Об этом сообщает «Пресса» со ссылкой на УМВД России по Рязанской области.

Как сообщили сотрудники полиции, мужчина вместе с семьей поехал на рыбалку. Супруга вместе с детьми решила вернуться на ночь домой, мужчина остался на реке. Жена утром говорила с мужем по телефону, потом он вдруг перестал отвечать на звонки. Заволновавшись, она поехала к нему.

На месте рыбалки женщина увидела тело мужчины в воде. Причину смерти установит экспертиза.

Напомним, тело мужчины достали 22 августа 12:40 в необорудованном для купания месте у населенного пункта Назарьево.